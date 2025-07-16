通貨 / SLM
SLM: SLM Corporation
28.45 USD 0.33 (1.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLMの今日の為替レートは、1.17%変化しました。日中、通貨は1あたり28.09の安値と28.84の高値で取引されました。
SLM Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLM News
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- SLM Corporation (SLM) Corporation Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:SLM)
- OMF vs. SLM: Which Stock Is the Better Value Option?
- BofA Securities raises Synchrony Financial stock price target to $84 on loan growth
- SLM Corp at Barclays Conference: Strategic Focus on Quality and Expansion
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Wells Fargo assumes coverage on SLM Corp stock with Overweight rating
- SLM Corp stock rating reiterated at Buy by TD Cowen amid delinquency concerns
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- SLM (SLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PTC Q3 2025 slides: ARR growth hits 9.3%, cash flow exceeds guidance
- Sallie Mae Q2 Earnings Miss Estimates, Expenses & Provisions Rise Y/Y
- Sallie Mae Q2 2025 slides: Net income drops amid stable loan originations
- SLM earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Sallie Mae (SLM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sallie Mae (SLM) Misses Q2 Earnings Estimates
- SLM Posts Q2 Earnings Miss
- Sallie Mae shares fall as Q2 earnings miss estimates
- PROG Holdings (PRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Ahead of Sallie Mae (SLM) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Sallie Mae (SLM) Q2 Earnings Expected to Decline
- SLM Student Loan Trust 2005-7 provides remarketing memorandum for Class A-5 notes
- SLM Student Loan Trust 2006-5 issues remarketing memorandum for reset rate notes
- SLM Student Loan Trust 2005-5 issues preliminary memorandum for note remarketing
1日のレンジ
28.09 28.84
1年のレンジ
21.10 34.97
- 以前の終値
- 28.12
- 始値
- 28.30
- 買値
- 28.45
- 買値
- 28.75
- 安値
- 28.09
- 高値
- 28.84
- 出来高
- 6.906 K
- 1日の変化
- 1.17%
- 1ヶ月の変化
- -8.37%
- 6ヶ月の変化
- -2.64%
- 1年の変化
- 24.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K