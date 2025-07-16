クォートセクション
通貨 / SLM
SLM: SLM Corporation

28.45 USD 0.33 (1.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SLMの今日の為替レートは、1.17%変化しました。日中、通貨は1あたり28.09の安値と28.84の高値で取引されました。

SLM Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.09 28.84
1年のレンジ
21.10 34.97
以前の終値
28.12
始値
28.30
買値
28.45
買値
28.75
安値
28.09
高値
28.84
出来高
6.906 K
1日の変化
1.17%
1ヶ月の変化
-8.37%
6ヶ月の変化
-2.64%
1年の変化
24.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K