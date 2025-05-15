Moedas / SLDB
SLDB: Solid Biosciences Inc
5.49 USD 0.02 (0.37%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLDB para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.40 e o mais alto foi 5.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Solid Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SLDB Notícias
- JMP reitera classificação de desempenho acima do mercado para ações da Solid Biosciences a US$ 15
- JMP reiterates Market Outperform rating on Solid Biosciences stock at $15
- Solid Biosciences Inc. (SLDB) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Solid Biosciences stock
- Solid Biosciences receives FDA Fast Track designation for CPVT therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Solid Biosciences stock
- Solid Biosciences stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Citi maintains Buy rating on Solid Biosciences stock amid Elevidys safety concerns
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/14/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Solid Biosciences: SGT-003's Safety Profile Illuminates DMD Gene Therapy Path (SLDB)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Solid Biosciences stock
- Solid Biosciences receives FDA approval for CPVT gene therapy IND
- Wave Life Sciences: Speculative, But Promising (NASDAQ:WVE)
- Citi initiates Solid Biosciences stock with buy rating on DMD potential
- Analyst Downgrades Sarepta As Elevidys Safety Clouds Future Demand - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)
- Solid Biosciences stock rises 11% as Cantor maintains Overweight rating
- H.C. Wainwright reaffirms Solid Biosciences stock rating amid rival setback
- Sarepta Therapeutics, KULR Technology Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Gold Royalty (AMEX:GROY), IonQ (NYSE:IONQ)
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Piper Sandler cuts Solid Biosciences target to $17
- Jefferies cuts Solid Biosciences target to $15, maintains Buy
- Solid Biosciences stock target holds at $15, JMP affirms optimism
- Solid Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Updates
Faixa diária
5.40 5.64
Faixa anual
2.41 7.37
- Fechamento anterior
- 5.47
- Open
- 5.58
- Bid
- 5.49
- Ask
- 5.79
- Low
- 5.40
- High
- 5.64
- Volume
- 1.964 K
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- 1.29%
- Mudança de 6 meses
- 46.40%
- Mudança anual
- -20.43%
