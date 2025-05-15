货币 / SLDB
SLDB: Solid Biosciences Inc
5.55 USD 0.14 (2.59%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLDB汇率已更改2.59%。当日，交易品种以低点5.42和高点5.78进行交易。
关注Solid Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.42 5.78
年范围
2.41 7.37
- 前一天收盘价
- 5.41
- 开盘价
- 5.46
- 卖价
- 5.55
- 买价
- 5.85
- 最低价
- 5.42
- 最高价
- 5.78
- 交易量
- 1.726 K
- 日变化
- 2.59%
- 月变化
- 2.40%
- 6个月变化
- 48.00%
- 年变化
- -19.57%
