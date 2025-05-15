Валюты / SLDB
SLDB: Solid Biosciences Inc
5.41 USD 0.08 (1.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLDB за сегодня изменился на -1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.40, а максимальная — 5.61.
Следите за динамикой Solid Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.40 5.61
Годовой диапазон
2.41 7.37
- Предыдущее закрытие
- 5.49
- Open
- 5.51
- Bid
- 5.41
- Ask
- 5.71
- Low
- 5.40
- High
- 5.61
- Объем
- 1.835 K
- Дневное изменение
- -1.46%
- Месячное изменение
- -0.18%
- 6-месячное изменение
- 44.27%
- Годовое изменение
- -21.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.