SLDB: Solid Biosciences Inc
5.44 USD 0.03 (0.55%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLDBの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり5.40の安値と5.64の高値で取引されました。
Solid Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.40 5.64
1年のレンジ
2.41 7.37
- 以前の終値
- 5.47
- 始値
- 5.58
- 買値
- 5.44
- 買値
- 5.74
- 安値
- 5.40
- 高値
- 5.64
- 出来高
- 2.733 K
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- 0.37%
- 6ヶ月の変化
- 45.07%
- 1年の変化
- -21.16%
