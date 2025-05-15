Währungen / SLDB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SLDB: Solid Biosciences Inc
5.21 USD 0.23 (4.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLDB hat sich für heute um -4.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.17 bis zu einem Hoch von 5.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Solid Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLDB News
- JMP bestätigt "Market Outperform"-Rating für Solid Biosciences bei 15 US-Dollar
- JMP reiterates Market Outperform rating on Solid Biosciences stock at $15
- Solid Biosciences Inc. (SLDB) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Solid Biosciences stock
- Solid Biosciences receives FDA Fast Track designation for CPVT therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Solid Biosciences stock
- Solid Biosciences stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Citi maintains Buy rating on Solid Biosciences stock amid Elevidys safety concerns
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/14/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Solid Biosciences: SGT-003's Safety Profile Illuminates DMD Gene Therapy Path (SLDB)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Solid Biosciences stock
- Solid Biosciences receives FDA approval for CPVT gene therapy IND
- Wave Life Sciences: Speculative, But Promising (NASDAQ:WVE)
- Citi initiates Solid Biosciences stock with buy rating on DMD potential
- Analyst Downgrades Sarepta As Elevidys Safety Clouds Future Demand - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)
- Solid Biosciences stock rises 11% as Cantor maintains Overweight rating
- H.C. Wainwright reaffirms Solid Biosciences stock rating amid rival setback
- Sarepta Therapeutics, KULR Technology Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Gold Royalty (AMEX:GROY), IonQ (NYSE:IONQ)
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Piper Sandler cuts Solid Biosciences target to $17
- Jefferies cuts Solid Biosciences target to $15, maintains Buy
- Solid Biosciences stock target holds at $15, JMP affirms optimism
- Solid Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Updates
Tagesspanne
5.17 5.43
Jahresspanne
2.41 7.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.44
- Eröffnung
- 5.41
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- Tief
- 5.17
- Hoch
- 5.43
- Volumen
- 960
- Tagesänderung
- -4.23%
- Monatsänderung
- -3.87%
- 6-Monatsänderung
- 38.93%
- Jahresänderung
- -24.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K