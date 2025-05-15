Valute / SLDB
SLDB: Solid Biosciences Inc
5.12 USD 0.32 (5.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLDB ha avuto una variazione del -5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.03 e ad un massimo di 5.43.
Segui le dinamiche di Solid Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.03 5.43
Intervallo Annuale
2.41 7.37
- Chiusura Precedente
- 5.44
- Apertura
- 5.41
- Bid
- 5.12
- Ask
- 5.42
- Minimo
- 5.03
- Massimo
- 5.43
- Volume
- 2.543 K
- Variazione giornaliera
- -5.88%
- Variazione Mensile
- -5.54%
- Variazione Semestrale
- 36.53%
- Variazione Annuale
- -25.80%
21 settembre, domenica