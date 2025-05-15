통화 / SLDB
SLDB: Solid Biosciences Inc
5.12 USD 0.32 (5.88%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLDB 환율이 오늘 -5.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.03이고 고가는 5.43이었습니다.
Solid Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SLDB News
- JMP, 솔리드 바이오사이언스에 ’시장수익률 상회’ 등급 재확인
- JMP reiterates Market Outperform rating on Solid Biosciences stock at $15
- Solid Biosciences Inc. (SLDB) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Solid Biosciences stock
- Solid Biosciences receives FDA Fast Track designation for CPVT therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Solid Biosciences stock
- Solid Biosciences stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Citi maintains Buy rating on Solid Biosciences stock amid Elevidys safety concerns
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/14/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Solid Biosciences: SGT-003's Safety Profile Illuminates DMD Gene Therapy Path (SLDB)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Solid Biosciences stock
- Solid Biosciences receives FDA approval for CPVT gene therapy IND
- Wave Life Sciences: Speculative, But Promising (NASDAQ:WVE)
- Citi initiates Solid Biosciences stock with buy rating on DMD potential
- Analyst Downgrades Sarepta As Elevidys Safety Clouds Future Demand - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)
- Solid Biosciences stock rises 11% as Cantor maintains Overweight rating
- H.C. Wainwright reaffirms Solid Biosciences stock rating amid rival setback
- Sarepta Therapeutics, KULR Technology Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Gold Royalty (AMEX:GROY), IonQ (NYSE:IONQ)
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Piper Sandler cuts Solid Biosciences target to $17
- Jefferies cuts Solid Biosciences target to $15, maintains Buy
- Solid Biosciences stock target holds at $15, JMP affirms optimism
- Solid Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Updates
일일 변동 비율
5.03 5.43
년간 변동
2.41 7.37
- 이전 종가
- 5.44
- 시가
- 5.41
- Bid
- 5.12
- Ask
- 5.42
- 저가
- 5.03
- 고가
- 5.43
- 볼륨
- 2.543 K
- 일일 변동
- -5.88%
- 월 변동
- -5.54%
- 6개월 변동
- 36.53%
- 년간 변동율
- -25.80%
20 9월, 토요일