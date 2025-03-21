Moedas / SKYE
SKYE: SKYE BIOSCIENCE INC
3.89 USD 0.02 (0.51%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SKYE para hoje mudou para -0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.85 e o mais alto foi 4.19.
Veja a dinâmica do par de moedas SKYE BIOSCIENCE INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKYE Notícias
- Skye Bioscience stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Skye Bioscience Advances Position In Competitive Obesity Market With Promising Data - Skye Bioscience (NASDAQ:SKYE)
- Skye Bioscience, Inc. (SKYE) Virtual KOL Event Transcript
- Skye Bioscience reports promising obesity treatment data in mice
- Skye Bioscience to host KOL event ahead of obesity drug trial results
- Skye Bioscience Q2 2025 slides: Nimacimab targets obesity treatment gaps
- Skye Bioscience, Inc. (SKYE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Skye Bioscience Partners With Arecor: Potentially Enhanced Nimacimab Dosing (NASDAQ:SKYE)
- Skye Bioscience stock jumps after JMP reiterates bullish stance
- Skye Bioscience Shares Nimacimab Anatomy of Progress Video Series and Highlights Preclinical CB1 Antibody Data Presented at the American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions
- Skye Bioscience to Present Expanded Preclinical CB1 Antibody Data at the American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions
- Skye Bioscience to Participate in Upcoming Investment Conferences
- Skye Bioscience Establishes Partnership with Arecor Therapeutics to Develop Enhanced Formulation of Obesity Candidate Nimacimab
- A Weight Loss Drug Candidate For Free As Skye Bioscience Is Trading At Cash Value
- Skye Bioscience's Obesity Candidate Shows 30% Weight Loss When Combined With Eli Lilly's Blockbuster Drug In Animal Models - Skye Bioscience (NASDAQ:SKYE)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- Skye Bioscience, Inc. (SKYE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.85 4.19
Faixa anual
1.14 5.95
- Fechamento anterior
- 3.91
- Open
- 3.93
- Bid
- 3.89
- Ask
- 4.19
- Low
- 3.85
- High
- 4.19
- Volume
- 412
- Mudança diária
- -0.51%
- Mudança mensal
- 9.89%
- Mudança de 6 meses
- 140.12%
- Mudança anual
- 0.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh