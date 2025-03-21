Divisas / SKYE
SKYE: SKYE BIOSCIENCE INC
3.91 USD 0.05 (1.30%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SKYE de hoy ha cambiado un 1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.85, mientras que el máximo ha alcanzado 4.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SKYE BIOSCIENCE INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKYE News
- Skye Bioscience stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Skye Bioscience Advances Position In Competitive Obesity Market With Promising Data - Skye Bioscience (NASDAQ:SKYE)
- Skye Bioscience, Inc. (SKYE) Virtual KOL Event Transcript
- Skye Bioscience reports promising obesity treatment data in mice
- Skye Bioscience to host KOL event ahead of obesity drug trial results
- Skye Bioscience Q2 2025 slides: Nimacimab targets obesity treatment gaps
- Skye Bioscience, Inc. (SKYE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Skye Bioscience Partners With Arecor: Potentially Enhanced Nimacimab Dosing (NASDAQ:SKYE)
- Skye Bioscience stock jumps after JMP reiterates bullish stance
- Skye Bioscience Shares Nimacimab Anatomy of Progress Video Series and Highlights Preclinical CB1 Antibody Data Presented at the American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions
- Skye Bioscience to Present Expanded Preclinical CB1 Antibody Data at the American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions
- Skye Bioscience to Participate in Upcoming Investment Conferences
- Skye Bioscience Establishes Partnership with Arecor Therapeutics to Develop Enhanced Formulation of Obesity Candidate Nimacimab
- A Weight Loss Drug Candidate For Free As Skye Bioscience Is Trading At Cash Value
- Skye Bioscience's Obesity Candidate Shows 30% Weight Loss When Combined With Eli Lilly's Blockbuster Drug In Animal Models - Skye Bioscience (NASDAQ:SKYE)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- Skye Bioscience, Inc. (SKYE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.85 4.02
Rango anual
1.14 5.95
- Cierres anteriores
- 3.86
- Open
- 3.87
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- Low
- 3.85
- High
- 4.02
- Volumen
- 237
- Cambio diario
- 1.30%
- Cambio mensual
- 10.45%
- Cambio a 6 meses
- 141.36%
- Cambio anual
- 0.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B