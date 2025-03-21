Währungen / SKYE
SKYE: SKYE BIOSCIENCE INC
3.98 USD 0.04 (1.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKYE hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.87 bis zu einem Hoch von 4.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die SKYE BIOSCIENCE INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.87 4.05
Jahresspanne
1.14 5.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.94
- Eröffnung
- 3.94
- Bid
- 3.98
- Ask
- 4.28
- Tief
- 3.87
- Hoch
- 4.05
- Volumen
- 194
- Tagesänderung
- 1.02%
- Monatsänderung
- 12.43%
- 6-Monatsänderung
- 145.68%
- Jahresänderung
- 2.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K