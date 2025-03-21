Valute / SKYE
SKYE: SKYE BIOSCIENCE INC
4.00 USD 0.06 (1.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SKYE ha avuto una variazione del 1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.87 e ad un massimo di 4.05.
Segui le dinamiche di SKYE BIOSCIENCE INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.87 4.05
Intervallo Annuale
1.14 5.95
- Chiusura Precedente
- 3.94
- Apertura
- 3.94
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- Minimo
- 3.87
- Massimo
- 4.05
- Volume
- 515
- Variazione giornaliera
- 1.52%
- Variazione Mensile
- 12.99%
- Variazione Semestrale
- 146.91%
- Variazione Annuale
- 2.83%
