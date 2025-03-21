CotationsSections
Devises / SKYE
Retour à Actions

SKYE: SKYE BIOSCIENCE INC

4.00 USD 0.06 (1.52%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SKYE a changé de 1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.87 et à un maximum de 4.05.

Suivez la dynamique SKYE BIOSCIENCE INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKYE Nouvelles

Range quotidien
3.87 4.05
Range Annuel
1.14 5.95
Clôture Précédente
3.94
Ouverture
3.94
Bid
4.00
Ask
4.30
Plus Bas
3.87
Plus Haut
4.05
Volume
515
Changement quotidien
1.52%
Changement Mensuel
12.99%
Changement à 6 Mois
146.91%
Changement Annuel
2.83%
20 septembre, samedi