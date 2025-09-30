CotaçõesSeções
SES-WT: SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for

0.1574 USD 0.0340 (17.76%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SES-WT para hoje mudou para -17.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1574 e o mais alto foi 0.1701.

Veja a dinâmica do par de moedas SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SES-WT hoje?

Hoje SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) está avaliado em 0.1574. O instrumento é negociado dentro de -17.76%, o fechamento de ontem foi 0.1914, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SES-WT em tempo real.

As ações de SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for pagam dividendos?

Atualmente SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for está avaliado em 0.1574. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 354.91% e USD. Monitore os movimentos de SES-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SES-WT?

Você pode comprar ações de SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) pelo preço atual 0.1574. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1574 ou 0.1604, enquanto 4 e -6.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SES-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SES-WT?

Investir em SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for envolve considerar a faixa anual 0.0237 - 0.4000 e o preço atual 0.1574. Muitos comparam 43.09% e 170.45% antes de enviar ordens em 0.1574 ou 0.1604. Estude as mudanças diárias de preço de SES-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SES AI Corp?

O maior preço de SES AI Corp (SES-WT) no último ano foi 0.4000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0237 - 0.4000, e a comparação com 0.1914 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SES AI Corp?

O menor preço de SES AI Corp (SES-WT) no ano foi 0.0237. A comparação com o preço atual 0.1574 e 0.0237 - 0.4000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SES-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SES-WT?

No passado SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1914 e 354.91% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.1574 0.1701
Faixa anual
0.0237 0.4000
Fechamento anterior
0.1914
Open
0.1680
Bid
0.1574
Ask
0.1604
Low
0.1574
High
0.1701
Volume
4
Mudança diária
-17.76%
Mudança mensal
43.09%
Mudança de 6 meses
170.45%
Mudança anual
354.91%
