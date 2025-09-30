- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SES-WT: SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for
A taxa do SES-WT para hoje mudou para -17.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1574 e o mais alto foi 0.1701.
Veja a dinâmica do par de moedas SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SES-WT hoje?
Hoje SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) está avaliado em 0.1574. O instrumento é negociado dentro de -17.76%, o fechamento de ontem foi 0.1914, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SES-WT em tempo real.
As ações de SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for pagam dividendos?
Atualmente SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for está avaliado em 0.1574. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 354.91% e USD. Monitore os movimentos de SES-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SES-WT?
Você pode comprar ações de SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) pelo preço atual 0.1574. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1574 ou 0.1604, enquanto 4 e -6.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SES-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SES-WT?
Investir em SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for envolve considerar a faixa anual 0.0237 - 0.4000 e o preço atual 0.1574. Muitos comparam 43.09% e 170.45% antes de enviar ordens em 0.1574 ou 0.1604. Estude as mudanças diárias de preço de SES-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SES AI Corp?
O maior preço de SES AI Corp (SES-WT) no último ano foi 0.4000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0237 - 0.4000, e a comparação com 0.1914 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SES AI Corp?
O menor preço de SES AI Corp (SES-WT) no ano foi 0.0237. A comparação com o preço atual 0.1574 e 0.0237 - 0.4000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SES-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SES-WT?
No passado SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1914 e 354.91% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1914
- Open
- 0.1680
- Bid
- 0.1574
- Ask
- 0.1604
- Low
- 0.1574
- High
- 0.1701
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -17.76%
- Mudança mensal
- 43.09%
- Mudança de 6 meses
- 170.45%
- Mudança anual
- 354.91%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4