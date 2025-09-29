- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SES-WT: SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for
SES-WTの今日の為替レートは、-17.76%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1574の安値と0.1701の高値で取引されました。
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable forダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SES-WT株の現在の価格は？
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable forの株価は本日0.1574です。-17.76%内で取引され、前日の終値は0.1914、取引量は4に達しました。SES-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable forの株は配当を出しますか？
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable forの現在の価格は0.1574です。配当方針は会社によりますが、投資家は354.91%やUSDにも注目します。SES-WTの動きはライブチャートで確認できます。
SES-WT株を買う方法は？
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable forの株は現在0.1574で購入可能です。注文は通常0.1574または0.1604付近で行われ、4や-6.31%が市場の動きを示します。SES-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
SES-WT株に投資する方法は？
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable forへの投資では、年間の値幅0.0237 - 0.4000と現在の0.1574を考慮します。注文は多くの場合0.1574や0.1604で行われる前に、43.09%や170.45%と比較されます。SES-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SES AI Corpの株の最高値は？
SES AI Corpの過去1年の最高値は0.4000でした。0.0237 - 0.4000内で株価は大きく変動し、0.1914と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable forのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SES AI Corpの株の最低値は？
SES AI Corp(SES-WT)の年間最安値は0.0237でした。現在の0.1574や0.0237 - 0.4000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SES-WTの動きはライブチャートで確認できます。
SES-WTの株式分割はいつ行われましたか？
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable forは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1914、354.91%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1914
- 始値
- 0.1680
- 買値
- 0.1574
- 買値
- 0.1604
- 安値
- 0.1574
- 高値
- 0.1701
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -17.76%
- 1ヶ月の変化
- 43.09%
- 6ヶ月の変化
- 170.45%
- 1年の変化
- 354.91%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前