SES-WT: SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for
Il tasso di cambio SES-WT ha avuto una variazione del -17.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1574 e ad un massimo di 0.1701.
Segui le dinamiche di SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SES-WT oggi?
Oggi le azioni SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for sono prezzate a 0.1574. Viene scambiato all'interno di -17.76%, la chiusura di ieri è stata 0.1914 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SES-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for pagano dividendi?
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for è attualmente valutato a 0.1574. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 354.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SES-WT.
Come acquistare azioni SES-WT?
Puoi acquistare azioni SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for al prezzo attuale di 0.1574. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1574 o 0.1604, mentre 4 e -6.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SES-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SES-WT?
Investire in SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for implica considerare l'intervallo annuale 0.0237 - 0.4000 e il prezzo attuale 0.1574. Molti confrontano 43.09% e 170.45% prima di effettuare ordini su 0.1574 o 0.1604. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SES-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SES AI Corp?
Il prezzo massimo di SES AI Corp nell'ultimo anno è stato 0.4000. All'interno di 0.0237 - 0.4000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1914 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SES AI Corp?
Il prezzo più basso di SES AI Corp (SES-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0237. Confrontandolo con gli attuali 0.1574 e 0.0237 - 0.4000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SES-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SES-WT?
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1914 e 354.91%.
- Chiusura Precedente
- 0.1914
- Apertura
- 0.1680
- Bid
- 0.1574
- Ask
- 0.1604
- Minimo
- 0.1574
- Massimo
- 0.1701
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -17.76%
- Variazione Mensile
- 43.09%
- Variazione Semestrale
- 170.45%
- Variazione Annuale
- 354.91%
