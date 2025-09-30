QuotazioniSezioni
Valute / SES-WT
SES-WT: SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for

0.1574 USD 0.0340 (17.76%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SES-WT ha avuto una variazione del -17.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1574 e ad un massimo di 0.1701.

Segui le dinamiche di SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SES-WT oggi?

Oggi le azioni SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for sono prezzate a 0.1574. Viene scambiato all'interno di -17.76%, la chiusura di ieri è stata 0.1914 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SES-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for pagano dividendi?

SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for è attualmente valutato a 0.1574. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 354.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SES-WT.

Come acquistare azioni SES-WT?

Puoi acquistare azioni SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for al prezzo attuale di 0.1574. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1574 o 0.1604, mentre 4 e -6.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SES-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SES-WT?

Investire in SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for implica considerare l'intervallo annuale 0.0237 - 0.4000 e il prezzo attuale 0.1574. Molti confrontano 43.09% e 170.45% prima di effettuare ordini su 0.1574 o 0.1604. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SES-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SES AI Corp?

Il prezzo massimo di SES AI Corp nell'ultimo anno è stato 0.4000. All'interno di 0.0237 - 0.4000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1914 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SES AI Corp?

Il prezzo più basso di SES AI Corp (SES-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0237. Confrontandolo con gli attuali 0.1574 e 0.0237 - 0.4000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SES-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SES-WT?

SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1914 e 354.91%.

Intervallo Giornaliero
0.1574 0.1701
Intervallo Annuale
0.0237 0.4000
Chiusura Precedente
0.1914
Apertura
0.1680
Bid
0.1574
Ask
0.1604
Minimo
0.1574
Massimo
0.1701
Volume
4
Variazione giornaliera
-17.76%
Variazione Mensile
43.09%
Variazione Semestrale
170.45%
Variazione Annuale
354.91%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4