- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SES-WT: SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for
Le taux de change de SES-WT a changé de -17.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1574 et à un maximum de 0.1701.
Suivez la dynamique SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SES-WT aujourd'hui ?
L'action SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for est cotée à 0.1574 aujourd'hui. Elle se négocie dans -17.76%, a clôturé hier à 0.1914 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de SES-WT présente ces mises à jour.
L'action SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for verse-t-elle des dividendes ?
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for est actuellement valorisé à 0.1574. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 354.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SES-WT.
Comment acheter des actions SES-WT ?
Vous pouvez acheter des actions SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for au cours actuel de 0.1574. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1574 ou de 0.1604, le 4 et le -6.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SES-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SES-WT ?
Investir dans SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0237 - 0.4000 et le prix actuel 0.1574. Beaucoup comparent 43.09% et 170.45% avant de passer des ordres à 0.1574 ou 0.1604. Consultez le graphique du cours de SES-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SES AI Corp ?
Le cours le plus élevé de SES AI Corp l'année dernière était 0.4000. Au cours de 0.0237 - 0.4000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1914 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SES AI Corp ?
Le cours le plus bas de SES AI Corp (SES-WT) sur l'année a été 0.0237. Sa comparaison avec 0.1574 et 0.0237 - 0.4000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SES-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SES-WT a-t-elle été divisée ?
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1914 et 354.91% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1914
- Ouverture
- 0.1680
- Bid
- 0.1574
- Ask
- 0.1604
- Plus Bas
- 0.1574
- Plus Haut
- 0.1701
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -17.76%
- Changement Mensuel
- 43.09%
- Changement à 6 Mois
- 170.45%
- Changement Annuel
- 354.91%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4