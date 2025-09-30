- Übersicht
SES-WT: SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for
Der Wechselkurs von SES-WT hat sich für heute um -17.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1574 bis zu einem Hoch von 0.1701 gehandelt.
Verfolgen Sie die SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SES-WT heute?
Die Aktie von SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) notiert heute bei 0.1574. Sie wird innerhalb einer Spanne von -17.76% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1914 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von SES-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SES-WT Dividenden?
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for wird derzeit mit 0.1574 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 354.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SES-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich SES-WT-Aktien?
Sie können Aktien von SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1574 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1574 oder 0.1604 platziert, während 4 und -6.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SES-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SES-WT-Aktien?
Bei einer Investition in SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for müssen die jährliche Spanne 0.0237 - 0.4000 und der aktuelle Kurs 0.1574 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 43.09% und 170.45%, bevor sie Orders zu 0.1574 oder 0.1604 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SES-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SES AI Corp?
Der höchste Kurs von SES AI Corp (SES-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.4000. Innerhalb von 0.0237 - 0.4000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1914 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SES AI Corp?
Der niedrigste Kurs von SES AI Corp (SES-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0237. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1574 und der Spanne 0.0237 - 0.4000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SES-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SES-WT statt?
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1914 und 354.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1914
- Eröffnung
- 0.1680
- Bid
- 0.1574
- Ask
- 0.1604
- Tief
- 0.1574
- Hoch
- 0.1701
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -17.76%
- Monatsänderung
- 43.09%
- 6-Monatsänderung
- 170.45%
- Jahresänderung
- 354.91%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4