- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SES-WT: SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for
El tipo de cambio de SES-WT de hoy ha cambiado un -17.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1574, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1701.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SES-WT hoy?
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) se evalúa hoy en 0.1574. El instrumento se negocia dentro de -17.76%; el cierre de ayer ha sido 0.1914 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SES-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for?
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for se evalúa actualmente en 0.1574. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 354.91% y USD. Monitoree los movimientos de SES-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SES-WT?
Puede comprar acciones de SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) al precio actual de 0.1574. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1574 o 0.1604, mientras que 4 y -6.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SES-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SES-WT?
Invertir en SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for implica tener en cuenta el rango anual 0.0237 - 0.4000 y el precio actual 0.1574. Muchos comparan 43.09% y 170.45% antes de colocar órdenes en 0.1574 o 0.1604. Estudie los cambios diarios de precios de SES-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SES AI Corp?
El precio más alto de SES AI Corp (SES-WT) en el último año ha sido 0.4000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0237 - 0.4000, una comparación con 0.1914 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SES AI Corp?
El precio más bajo de SES AI Corp (SES-WT) para el año ha sido 0.0237. La comparación con los actuales 0.1574 y 0.0237 - 0.4000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SES-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SES-WT?
En el pasado, SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1914 y 354.91% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1914
- Open
- 0.1680
- Bid
- 0.1574
- Ask
- 0.1604
- Low
- 0.1574
- High
- 0.1701
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -17.76%
- Cambio mensual
- 43.09%
- Cambio a 6 meses
- 170.45%
- Cambio anual
- 354.91%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.