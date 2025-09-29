- Обзор рынка
SES-WT: SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for
Курс SES-WT за сегодня изменился на -17.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1574, а максимальная — 0.1701.
Следите за динамикой SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SES-WT сегодня?
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1574. Инструмент торгуется в пределах -17.76%, вчерашнее закрытие составило 0.1914, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SES-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for?
SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for в настоящее время оценивается в 0.1574. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 354.91% и USD. Отслеживайте движения SES-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции SES-WT?
Вы можете купить акции SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) по текущей цене 0.1574. Ордера обычно размещаются около 0.1574 или 0.1604, тогда как 4 и -6.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SES-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SES-WT?
Инвестирование в SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for предполагает учет годового диапазона 0.0237 - 0.4000 и текущей цены 0.1574. Многие сравнивают 43.09% и 170.45% перед размещением ордеров на 0.1574 или 0.1604. Изучайте ежедневные изменения цены SES-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SES AI Corp?
Самая высокая цена SES AI Corp (SES-WT) за последний год составила 0.4000. Акции заметно колебались в пределах 0.0237 - 0.4000, сравнение с 0.1914 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SES AI Corp?
Самая низкая цена SES AI Corp (SES-WT) за год составила 0.0237. Сравнение с текущими 0.1574 и 0.0237 - 0.4000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SES-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SES-WT?
В прошлом SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1914 и 354.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1914
- Open
- 0.1680
- Bid
- 0.1574
- Ask
- 0.1604
- Low
- 0.1574
- High
- 0.1701
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -17.76%
- Месячное изменение
- 43.09%
- 6-месячное изменение
- 170.45%
- Годовое изменение
- 354.91%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%