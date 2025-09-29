КотировкиРазделы
SES-WT
SES-WT: SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for

0.1574 USD 0.0340 (17.76%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SES-WT за сегодня изменился на -17.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1574, а максимальная — 0.1701.

Следите за динамикой SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SES-WT сегодня?

SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1574. Инструмент торгуется в пределах -17.76%, вчерашнее закрытие составило 0.1914, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SES-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for?

SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for в настоящее время оценивается в 0.1574. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 354.91% и USD. Отслеживайте движения SES-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции SES-WT?

Вы можете купить акции SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for (SES-WT) по текущей цене 0.1574. Ордера обычно размещаются около 0.1574 или 0.1604, тогда как 4 и -6.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SES-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SES-WT?

Инвестирование в SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for предполагает учет годового диапазона 0.0237 - 0.4000 и текущей цены 0.1574. Многие сравнивают 43.09% и 170.45% перед размещением ордеров на 0.1574 или 0.1604. Изучайте ежедневные изменения цены SES-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SES AI Corp?

Самая высокая цена SES AI Corp (SES-WT) за последний год составила 0.4000. Акции заметно колебались в пределах 0.0237 - 0.4000, сравнение с 0.1914 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SES AI Corp?

Самая низкая цена SES AI Corp (SES-WT) за год составила 0.0237. Сравнение с текущими 0.1574 и 0.0237 - 0.4000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SES-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SES-WT?

В прошлом SES AI Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1914 и 354.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1574 0.1701
Годовой диапазон
0.0237 0.4000
Предыдущее закрытие
0.1914
Open
0.1680
Bid
0.1574
Ask
0.1604
Low
0.1574
High
0.1701
Объем
4
Дневное изменение
-17.76%
Месячное изменение
43.09%
6-месячное изменение
170.45%
Годовое изменение
354.91%
