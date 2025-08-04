Moedas / SES
SES: SES AI Corporation Class A
1.54 USD 0.23 (17.56%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SES para hoje mudou para 17.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.34 e o mais alto foi 1.55.
Veja a dinâmica do par de moedas SES AI Corporation Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
1.34 1.55
Faixa anual
0.24 2.52
- Fechamento anterior
- 1.31
- Open
- 1.34
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- Low
- 1.34
- High
- 1.55
- Volume
- 5.949 K
- Mudança diária
- 17.56%
- Mudança mensal
- 42.59%
- Mudança de 6 meses
- 196.15%
- Mudança anual
- 136.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh