Валюты / SES
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SES: SES AI Corporation Class A
1.28 USD 0.04 (3.03%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SES за сегодня изменился на -3.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.25, а максимальная — 1.32.
Следите за динамикой SES AI Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SES
- Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,42%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,78%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- Группа CESA демонстрирует уверенный рост в первом квартале 2026 года с увеличением доходов на 8%
- Earnings call transcript: CESA Group sees strong Q1 2026 growth with revenue up 8%
- Sesa Q1 2026 presentation: returns to growth with 8% revenue increase
- SES AI appoints Andrew Boyd to board of directors
- Can B1 Shipments Push QuantumScape Closer to 2026 Road Testing?
- Can QuantumScape's Business Model Reduce Losses & Boost Stability?
- QuantumScape vs. SES AI: Which Next-Gen Battery Stock Holds the Edge?
- Will VWAGY's Backing Turn QS Into a Battery Powerhouse?
- Is Cobra the Growth Engine That Can Drive QuantumScape Higher?
- Amprius Technologies: Strong Long-Term Growth Ahead For Lithium Battery Disruptor (AMPX)
- Ses Ai Q2 Revenue Matches Estimates
- Why SES AI Stock Plunged Today
- SES AI earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- SES AI Corporation (SES) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SES AI Corporation (SES) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Why SES AI Stock Surged 13% Higher Today
- Earnings call transcript: SES AI Corp Q2 2025 misses revenue expectations
- Satellite firm SES wins $90 million contract to support U.S. Army
- SES AI regains NYSE compliance as share price stays above $1 threshold
- Earnings call transcript: Secure Waste Infrastructure Q2 2025 sees solid growth
Дневной диапазон
1.25 1.32
Годовой диапазон
0.24 2.52
- Предыдущее закрытие
- 1.32
- Open
- 1.32
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Low
- 1.25
- High
- 1.32
- Объем
- 1.610 K
- Дневное изменение
- -3.03%
- Месячное изменение
- 18.52%
- 6-месячное изменение
- 146.15%
- Годовое изменение
- 96.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.