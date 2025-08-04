KurseKategorien
Währungen / SES
Zurück zum Aktien

SES: SES AI Corporation Class A

1.58 USD 0.27 (20.61%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SES hat sich für heute um 20.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.34 bis zu einem Hoch von 1.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die SES AI Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SES News

Tagesspanne
1.34 1.58
Jahresspanne
0.24 2.52
Vorheriger Schlusskurs
1.31
Eröffnung
1.34
Bid
1.58
Ask
1.88
Tief
1.34
Hoch
1.58
Volumen
7.583 K
Tagesänderung
20.61%
Monatsänderung
46.30%
6-Monatsänderung
203.85%
Jahresänderung
143.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K