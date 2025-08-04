Währungen / SES
SES: SES AI Corporation Class A
1.58 USD 0.27 (20.61%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SES hat sich für heute um 20.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.34 bis zu einem Hoch von 1.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die SES AI Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SES News
- Why SES AI Stock Leaped Nearly 22% Higher on Thursday
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- SES AI übernimmt UZ Energy und steigt in den Markt für Energiespeichersysteme ein
- SES AI completes acquisition of UZ Energy to enter ESS market
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- Protokoll des Earnings Call: CESA Group mit starkem Wachstum in Q1 2026 und 8 % Umsatzplus
- Earnings call transcript: CESA Group sees strong Q1 2026 growth with revenue up 8%
- Sesa kehrt auf Wachstumskurs zurück: Umsatz steigt im ersten Quartal 2026 um 8 %
- Sesa Q1 2026 presentation: returns to growth with 8% revenue increase
- SES AI appoints Andrew Boyd to board of directors
- Can B1 Shipments Push QuantumScape Closer to 2026 Road Testing?
- Can QuantumScape's Business Model Reduce Losses & Boost Stability?
- QuantumScape vs. SES AI: Which Next-Gen Battery Stock Holds the Edge?
- Will VWAGY's Backing Turn QS Into a Battery Powerhouse?
- Is Cobra the Growth Engine That Can Drive QuantumScape Higher?
- Amprius Technologies: Strong Long-Term Growth Ahead For Lithium Battery Disruptor (AMPX)
- Ses Ai Q2 Revenue Matches Estimates
- Why SES AI Stock Plunged Today
- SES AI earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- SES AI Corporation (SES) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SES AI Corporation (SES) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Why SES AI Stock Surged 13% Higher Today
Tagesspanne
1.34 1.58
Jahresspanne
0.24 2.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.31
- Eröffnung
- 1.34
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Tief
- 1.34
- Hoch
- 1.58
- Volumen
- 7.583 K
- Tagesänderung
- 20.61%
- Monatsänderung
- 46.30%
- 6-Monatsänderung
- 203.85%
- Jahresänderung
- 143.08%
