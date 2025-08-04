Divisas / SES
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SES: SES AI Corporation Class A
1.31 USD 0.03 (2.34%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SES de hoy ha cambiado un 2.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.25, mientras que el máximo ha alcanzado 1.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SES AI Corporation Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SES News
- Las bolsas de valores de Canadá cerraron con caídas; el S&P/TSX perdió un 0.42%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Las bolsas de valores de Canadá cerraron con subidas; el S&P/TSX ganó un 0.78%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- CESA Group reporta fuerte crecimiento en 1T 2026 con aumento de 8% en ganancias
- Transcripción del informe de resultados: CESA Group registra un fuerte crecimiento en el primer trimestre de 2026 con un aumento de ingresos del 8%
- Earnings call transcript: CESA Group sees strong Q1 2026 growth with revenue up 8%
- Presentación del primer trimestre 2026 de Sesa: vuelve al crecimiento con un aumento del 8% en ingresos
- Sesa Q1 2026 presentation: returns to growth with 8% revenue increase
- SES AI appoints Andrew Boyd to board of directors
- Can B1 Shipments Push QuantumScape Closer to 2026 Road Testing?
- Can QuantumScape's Business Model Reduce Losses & Boost Stability?
- QuantumScape vs. SES AI: Which Next-Gen Battery Stock Holds the Edge?
- Will VWAGY's Backing Turn QS Into a Battery Powerhouse?
- Is Cobra the Growth Engine That Can Drive QuantumScape Higher?
- Amprius Technologies: Strong Long-Term Growth Ahead For Lithium Battery Disruptor (AMPX)
- Ses Ai Q2 Revenue Matches Estimates
- Why SES AI Stock Plunged Today
- SES AI earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- SES AI Corporation (SES) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SES AI Corporation (SES) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Why SES AI Stock Surged 13% Higher Today
- Earnings call transcript: SES AI Corp Q2 2025 misses revenue expectations
- Satellite firm SES wins $90 million contract to support U.S. Army
Rango diario
1.25 1.35
Rango anual
0.24 2.52
- Cierres anteriores
- 1.28
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Low
- 1.25
- High
- 1.35
- Volumen
- 2.353 K
- Cambio diario
- 2.34%
- Cambio mensual
- 21.30%
- Cambio a 6 meses
- 151.92%
- Cambio anual
- 101.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B