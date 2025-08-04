QuotazioniSezioni
SES
SES: SES AI Corporation Class A

1.57 USD 0.01 (0.63%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SES ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.60.

Intervallo Giornaliero
1.47 1.60
Intervallo Annuale
0.24 2.52
Chiusura Precedente
1.58
Apertura
1.54
Bid
1.57
Ask
1.87
Minimo
1.47
Massimo
1.60
Volume
7.355 K
Variazione giornaliera
-0.63%
Variazione Mensile
45.37%
Variazione Semestrale
201.92%
Variazione Annuale
141.54%
20 settembre, sabato