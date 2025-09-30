- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SDSTW: Stardust Power Inc.
A taxa do SDSTW para hoje mudou para -2.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1150 e o mais alto foi 0.1300.
Veja a dinâmica do par de moedas Stardust Power Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SDSTW hoje?
Hoje Stardust Power Inc. (SDSTW) está avaliado em 0.1175. O instrumento é negociado dentro de -2.08%, o fechamento de ontem foi 0.1200, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SDSTW em tempo real.
As ações de Stardust Power Inc. pagam dividendos?
Atualmente Stardust Power Inc. está avaliado em 0.1175. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -70.99% e USD. Monitore os movimentos de SDSTW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SDSTW?
Você pode comprar ações de Stardust Power Inc. (SDSTW) pelo preço atual 0.1175. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1175 ou 0.1205, enquanto 19 e -9.62% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SDSTW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SDSTW?
Investir em Stardust Power Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0213 - 0.6300 e o preço atual 0.1175. Muitos comparam 83.59% e 125.53% antes de enviar ordens em 0.1175 ou 0.1205. Estude as mudanças diárias de preço de SDSTW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Stardust Power Inc.?
O maior preço de Stardust Power Inc. (SDSTW) no último ano foi 0.6300. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0213 - 0.6300, e a comparação com 0.1200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Stardust Power Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Stardust Power Inc.?
O menor preço de Stardust Power Inc. (SDSTW) no ano foi 0.0213. A comparação com o preço atual 0.1175 e 0.0213 - 0.6300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SDSTW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SDSTW?
No passado Stardust Power Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1200 e -70.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1200
- Open
- 0.1300
- Bid
- 0.1175
- Ask
- 0.1205
- Low
- 0.1150
- High
- 0.1300
- Volume
- 19
- Mudança diária
- -2.08%
- Mudança mensal
- 83.59%
- Mudança de 6 meses
- 125.53%
- Mudança anual
- -70.99%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4