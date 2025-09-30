- Panoramica
SDSTW: Stardust Power Inc.
Il tasso di cambio SDSTW ha avuto una variazione del -2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1150 e ad un massimo di 0.1300.
Segui le dinamiche di Stardust Power Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SDSTW oggi?
Oggi le azioni Stardust Power Inc. sono prezzate a 0.1175. Viene scambiato all'interno di -2.08%, la chiusura di ieri è stata 0.1200 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SDSTW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Stardust Power Inc. pagano dividendi?
Stardust Power Inc. è attualmente valutato a 0.1175. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -70.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SDSTW.
Come acquistare azioni SDSTW?
Puoi acquistare azioni Stardust Power Inc. al prezzo attuale di 0.1175. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1175 o 0.1205, mentre 19 e -9.62% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SDSTW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SDSTW?
Investire in Stardust Power Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0213 - 0.6300 e il prezzo attuale 0.1175. Molti confrontano 83.59% e 125.53% prima di effettuare ordini su 0.1175 o 0.1205. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SDSTW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Stardust Power Inc.?
Il prezzo massimo di Stardust Power Inc. nell'ultimo anno è stato 0.6300. All'interno di 0.0213 - 0.6300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Stardust Power Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Stardust Power Inc.?
Il prezzo più basso di Stardust Power Inc. (SDSTW) nel corso dell'anno è stato 0.0213. Confrontandolo con gli attuali 0.1175 e 0.0213 - 0.6300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SDSTW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SDSTW?
Stardust Power Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1200 e -70.99%.
- Chiusura Precedente
- 0.1200
- Apertura
- 0.1300
- Bid
- 0.1175
- Ask
- 0.1205
- Minimo
- 0.1150
- Massimo
- 0.1300
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- -2.08%
- Variazione Mensile
- 83.59%
- Variazione Semestrale
- 125.53%
- Variazione Annuale
- -70.99%
