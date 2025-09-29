- Обзор рынка
SDSTW: Stardust Power Inc.
Курс SDSTW за сегодня изменился на -2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1150, а максимальная — 0.1300.
Следите за динамикой Stardust Power Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDSTW сегодня?
Stardust Power Inc. (SDSTW) сегодня оценивается на уровне 0.1175. Инструмент торгуется в пределах -2.08%, вчерашнее закрытие составило 0.1200, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDSTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Stardust Power Inc.?
Stardust Power Inc. в настоящее время оценивается в 0.1175. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.99% и USD. Отслеживайте движения SDSTW на графике в реальном времени.
Как купить акции SDSTW?
Вы можете купить акции Stardust Power Inc. (SDSTW) по текущей цене 0.1175. Ордера обычно размещаются около 0.1175 или 0.1205, тогда как 19 и -9.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDSTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDSTW?
Инвестирование в Stardust Power Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0213 - 0.6300 и текущей цены 0.1175. Многие сравнивают 83.59% и 125.53% перед размещением ордеров на 0.1175 или 0.1205. Изучайте ежедневные изменения цены SDSTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Stardust Power Inc.?
Самая высокая цена Stardust Power Inc. (SDSTW) за последний год составила 0.6300. Акции заметно колебались в пределах 0.0213 - 0.6300, сравнение с 0.1200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Stardust Power Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Stardust Power Inc.?
Самая низкая цена Stardust Power Inc. (SDSTW) за год составила 0.0213. Сравнение с текущими 0.1175 и 0.0213 - 0.6300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDSTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDSTW?
В прошлом Stardust Power Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1200 и -70.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1200
- Open
- 0.1300
- Bid
- 0.1175
- Ask
- 0.1205
- Low
- 0.1150
- High
- 0.1300
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -2.08%
- Месячное изменение
- 83.59%
- 6-месячное изменение
- 125.53%
- Годовое изменение
- -70.99%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%