SDSTW: Stardust Power Inc.

0.1175 USD 0.0025 (2.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SDSTW за сегодня изменился на -2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1150, а максимальная — 0.1300.

Следите за динамикой Stardust Power Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDSTW сегодня?

Stardust Power Inc. (SDSTW) сегодня оценивается на уровне 0.1175. Инструмент торгуется в пределах -2.08%, вчерашнее закрытие составило 0.1200, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDSTW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Stardust Power Inc.?

Stardust Power Inc. в настоящее время оценивается в 0.1175. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.99% и USD. Отслеживайте движения SDSTW на графике в реальном времени.

Как купить акции SDSTW?

Вы можете купить акции Stardust Power Inc. (SDSTW) по текущей цене 0.1175. Ордера обычно размещаются около 0.1175 или 0.1205, тогда как 19 и -9.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDSTW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDSTW?

Инвестирование в Stardust Power Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0213 - 0.6300 и текущей цены 0.1175. Многие сравнивают 83.59% и 125.53% перед размещением ордеров на 0.1175 или 0.1205. Изучайте ежедневные изменения цены SDSTW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Stardust Power Inc.?

Самая высокая цена Stardust Power Inc. (SDSTW) за последний год составила 0.6300. Акции заметно колебались в пределах 0.0213 - 0.6300, сравнение с 0.1200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Stardust Power Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Stardust Power Inc.?

Самая низкая цена Stardust Power Inc. (SDSTW) за год составила 0.0213. Сравнение с текущими 0.1175 и 0.0213 - 0.6300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDSTW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDSTW?

В прошлом Stardust Power Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1200 и -70.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1150 0.1300
Годовой диапазон
0.0213 0.6300
Предыдущее закрытие
0.1200
Open
0.1300
Bid
0.1175
Ask
0.1205
Low
0.1150
High
0.1300
Объем
19
Дневное изменение
-2.08%
Месячное изменение
83.59%
6-месячное изменение
125.53%
Годовое изменение
-70.99%
