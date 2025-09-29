- Panorámica
SDSTW: Stardust Power Inc.
El tipo de cambio de SDSTW de hoy ha cambiado un -2.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1150, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1300.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Stardust Power Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SDSTW hoy?
Stardust Power Inc. (SDSTW) se evalúa hoy en 0.1175. El instrumento se negocia dentro de -2.08%; el cierre de ayer ha sido 0.1200 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SDSTW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Stardust Power Inc.?
Stardust Power Inc. se evalúa actualmente en 0.1175. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -70.99% y USD. Monitoree los movimientos de SDSTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SDSTW?
Puede comprar acciones de Stardust Power Inc. (SDSTW) al precio actual de 0.1175. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1175 o 0.1205, mientras que 19 y -9.62% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SDSTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SDSTW?
Invertir en Stardust Power Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0213 - 0.6300 y el precio actual 0.1175. Muchos comparan 83.59% y 125.53% antes de colocar órdenes en 0.1175 o 0.1205. Estudie los cambios diarios de precios de SDSTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Stardust Power Inc.?
El precio más alto de Stardust Power Inc. (SDSTW) en el último año ha sido 0.6300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0213 - 0.6300, una comparación con 0.1200 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Stardust Power Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Stardust Power Inc.?
El precio más bajo de Stardust Power Inc. (SDSTW) para el año ha sido 0.0213. La comparación con los actuales 0.1175 y 0.0213 - 0.6300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SDSTW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SDSTW?
En el pasado, Stardust Power Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1200 y -70.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1200
- Open
- 0.1300
- Bid
- 0.1175
- Ask
- 0.1205
- Low
- 0.1150
- High
- 0.1300
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- -2.08%
- Cambio mensual
- 83.59%
- Cambio a 6 meses
- 125.53%
- Cambio anual
- -70.99%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.