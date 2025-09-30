- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SDSTW: Stardust Power Inc.
Der Wechselkurs von SDSTW hat sich für heute um -2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1150 bis zu einem Hoch von 0.1300 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stardust Power Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SDSTW heute?
Die Aktie von Stardust Power Inc. (SDSTW) notiert heute bei 0.1175. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1200 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von SDSTW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SDSTW Dividenden?
Stardust Power Inc. wird derzeit mit 0.1175 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -70.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SDSTW zu verfolgen.
Wie kaufe ich SDSTW-Aktien?
Sie können Aktien von Stardust Power Inc. (SDSTW) zum aktuellen Kurs von 0.1175 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1175 oder 0.1205 platziert, während 19 und -9.62% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SDSTW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SDSTW-Aktien?
Bei einer Investition in Stardust Power Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0213 - 0.6300 und der aktuelle Kurs 0.1175 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 83.59% und 125.53%, bevor sie Orders zu 0.1175 oder 0.1205 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SDSTW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Stardust Power Inc.?
Der höchste Kurs von Stardust Power Inc. (SDSTW) im vergangenen Jahr lag bei 0.6300. Innerhalb von 0.0213 - 0.6300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Stardust Power Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Stardust Power Inc.?
Der niedrigste Kurs von Stardust Power Inc. (SDSTW) im Laufe des Jahres betrug 0.0213. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1175 und der Spanne 0.0213 - 0.6300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SDSTW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SDSTW statt?
Stardust Power Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1200 und -70.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1200
- Eröffnung
- 0.1300
- Bid
- 0.1175
- Ask
- 0.1205
- Tief
- 0.1150
- Hoch
- 0.1300
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -2.08%
- Monatsänderung
- 83.59%
- 6-Monatsänderung
- 125.53%
- Jahresänderung
- -70.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4