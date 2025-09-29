クォートセクション
通貨 / SDSTW
SDSTW: Stardust Power Inc.

0.1175 USD 0.0025 (2.08%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SDSTWの今日の為替レートは、-2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1150の安値と0.1300の高値で取引されました。

Stardust Power Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SDSTW株の現在の価格は？

Stardust Power Inc.の株価は本日0.1175です。-2.08%内で取引され、前日の終値は0.1200、取引量は19に達しました。SDSTWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Stardust Power Inc.の株は配当を出しますか？

Stardust Power Inc.の現在の価格は0.1175です。配当方針は会社によりますが、投資家は-70.99%やUSDにも注目します。SDSTWの動きはライブチャートで確認できます。

SDSTW株を買う方法は？

Stardust Power Inc.の株は現在0.1175で購入可能です。注文は通常0.1175または0.1205付近で行われ、19や-9.62%が市場の動きを示します。SDSTWの最新情報はライブチャートで確認できます。

SDSTW株に投資する方法は？

Stardust Power Inc.への投資では、年間の値幅0.0213 - 0.6300と現在の0.1175を考慮します。注文は多くの場合0.1175や0.1205で行われる前に、83.59%や125.53%と比較されます。SDSTWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Stardust Power Inc.の株の最高値は？

Stardust Power Inc.の過去1年の最高値は0.6300でした。0.0213 - 0.6300内で株価は大きく変動し、0.1200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Stardust Power Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Stardust Power Inc.の株の最低値は？

Stardust Power Inc.(SDSTW)の年間最安値は0.0213でした。現在の0.1175や0.0213 - 0.6300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SDSTWの動きはライブチャートで確認できます。

SDSTWの株式分割はいつ行われましたか？

Stardust Power Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1200、-70.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1150 0.1300
1年のレンジ
0.0213 0.6300
以前の終値
0.1200
始値
0.1300
買値
0.1175
買値
0.1205
安値
0.1150
高値
0.1300
出来高
19
1日の変化
-2.08%
1ヶ月の変化
83.59%
6ヶ月の変化
125.53%
1年の変化
-70.99%
