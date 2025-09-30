- Aperçu
SDSTW: Stardust Power Inc.
Le taux de change de SDSTW a changé de -2.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1150 et à un maximum de 0.1300.
Suivez la dynamique Stardust Power Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SDSTW aujourd'hui ?
L'action Stardust Power Inc. est cotée à 0.1175 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.08%, a clôturé hier à 0.1200 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de SDSTW présente ces mises à jour.
L'action Stardust Power Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Stardust Power Inc. est actuellement valorisé à 0.1175. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -70.99% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SDSTW.
Comment acheter des actions SDSTW ?
Vous pouvez acheter des actions Stardust Power Inc. au cours actuel de 0.1175. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1175 ou de 0.1205, le 19 et le -9.62% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SDSTW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SDSTW ?
Investir dans Stardust Power Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0213 - 0.6300 et le prix actuel 0.1175. Beaucoup comparent 83.59% et 125.53% avant de passer des ordres à 0.1175 ou 0.1205. Consultez le graphique du cours de SDSTW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Stardust Power Inc. ?
Le cours le plus élevé de Stardust Power Inc. l'année dernière était 0.6300. Au cours de 0.0213 - 0.6300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Stardust Power Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Stardust Power Inc. ?
Le cours le plus bas de Stardust Power Inc. (SDSTW) sur l'année a été 0.0213. Sa comparaison avec 0.1175 et 0.0213 - 0.6300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SDSTW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SDSTW a-t-elle été divisée ?
Stardust Power Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1200 et -70.99% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1200
- Ouverture
- 0.1300
- Bid
- 0.1175
- Ask
- 0.1205
- Plus Bas
- 0.1150
- Plus Haut
- 0.1300
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- -2.08%
- Changement Mensuel
- 83.59%
- Changement à 6 Mois
- 125.53%
- Changement Annuel
- -70.99%
