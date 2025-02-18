Moedas / RZLT
RZLT: Rezolute Inc - (NV)
7.59 USD 0.12 (1.56%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RZLT para hoje mudou para -1.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.27 e o mais alto foi 7.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Rezolute Inc - (NV). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RZLT Notícias
- Jefferies eleva preço-alvo das ações da Rezolute para US$ 14 com perspectiva de ensaio clínico
- Jefferies raises Rezolute stock price target to $14 on pivotal trial outlook
- Citizens JMP mantém classificação acima da média para ações da Rezolute
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Rezolute stock
- Rezolute: FDA Pivotal Trial Alignment Change Further Bolsters Ersodetug (NASDAQ:RZLT)
- Rezolute, Inc. (RZLT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Rezolute stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright on FDA study approval
- Rezolute appoints Sunil Karnawat as chief commercial officer
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Rezolute stock
- Rezolute posts patient demographics poster for Phase 3 sunRIZE study
- Rezolute CFO Evans buys $20,250 in company stock
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- BTIG maintains $15 target on Rezolute stock following trial update
- Rezolute 'Thrilled' With Positive Review Of Genetic Disorder Trial, Expects Topline Results In December - Rezolute (NASDAQ:RZLT)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Rezolute: Late-Stage Study Targeting Hyperinsulinism (NASDAQ:RZLT)
Faixa diária
7.27 7.85
Faixa anual
2.21 8.34
- Fechamento anterior
- 7.71
- Open
- 7.70
- Bid
- 7.59
- Ask
- 7.89
- Low
- 7.27
- High
- 7.85
- Volume
- 1.424 K
- Mudança diária
- -1.56%
- Mudança mensal
- 6.60%
- Mudança de 6 meses
- 159.93%
- Mudança anual
- 58.13%
