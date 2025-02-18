Devises / RZLT
RZLT: Rezolute Inc - (NV)
7.70 USD 0.50 (6.10%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RZLT a changé de -6.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.67 et à un maximum de 8.82.
Suivez la dynamique Rezolute Inc - (NV). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RZLT Nouvelles
- Jefferies relève l’objectif de prix de l’action Rezolute à 14$ sur les perspectives d’essai pivot
- Jefferies raises Rezolute stock price target to $14 on pivotal trial outlook
- Citizens JMP réitère sa note Surperformance du marché pour l’action Rezolute
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Rezolute stock
- Rezolute: FDA Pivotal Trial Alignment Change Further Bolsters Ersodetug (NASDAQ:RZLT)
- Rezolute, Inc. (RZLT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Rezolute stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright on FDA study approval
- Rezolute appoints Sunil Karnawat as chief commercial officer
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Rezolute stock
- Rezolute posts patient demographics poster for Phase 3 sunRIZE study
- Rezolute CFO Evans buys $20,250 in company stock
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- BTIG maintains $15 target on Rezolute stock following trial update
- Rezolute 'Thrilled' With Positive Review Of Genetic Disorder Trial, Expects Topline Results In December - Rezolute (NASDAQ:RZLT)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Rezolute: Late-Stage Study Targeting Hyperinsulinism (NASDAQ:RZLT)
Range quotidien
7.67 8.82
Range Annuel
2.21 8.82
- Clôture Précédente
- 8.20
- Ouverture
- 8.45
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- Plus Bas
- 7.67
- Plus Haut
- 8.82
- Volume
- 2.986 K
- Changement quotidien
- -6.10%
- Changement Mensuel
- 8.15%
- Changement à 6 Mois
- 163.70%
- Changement Annuel
- 60.42%
