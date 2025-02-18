Валюты / RZLT
RZLT: Rezolute Inc - (NV)
7.72 USD 0.25 (3.35%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RZLT за сегодня изменился на 3.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.34, а максимальная — 7.85.
Следите за динамикой Rezolute Inc - (NV). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RZLT
- Rezolute: FDA Pivotal Trial Alignment Change Further Bolsters Ersodetug (NASDAQ:RZLT)
- Rezolute, Inc. (RZLT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Rezolute stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright on FDA study approval
- Rezolute appoints Sunil Karnawat as chief commercial officer
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Rezolute stock
- Rezolute posts patient demographics poster for Phase 3 sunRIZE study
- Rezolute CFO Evans buys $20,250 in company stock
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- BTIG maintains $15 target on Rezolute stock following trial update
- Rezolute 'Thrilled' With Positive Review Of Genetic Disorder Trial, Expects Topline Results In December - Rezolute (NASDAQ:RZLT)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Rezolute: Late-Stage Study Targeting Hyperinsulinism (NASDAQ:RZLT)
Дневной диапазон
7.34 7.85
Годовой диапазон
2.21 8.34
- Предыдущее закрытие
- 7.47
- Open
- 7.47
- Bid
- 7.72
- Ask
- 8.02
- Low
- 7.34
- High
- 7.85
- Объем
- 2.747 K
- Дневное изменение
- 3.35%
- Месячное изменение
- 8.43%
- 6-месячное изменение
- 164.38%
- Годовое изменение
- 60.83%
