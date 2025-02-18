Divisas / RZLT
RZLT: Rezolute Inc - (NV)
7.71 USD 0.01 (0.13%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RZLT de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.58, mientras que el máximo ha alcanzado 7.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rezolute Inc - (NV). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
7.58 7.89
Rango anual
2.21 8.34
- Cierres anteriores
- 7.72
- Open
- 7.84
- Bid
- 7.71
- Ask
- 8.01
- Low
- 7.58
- High
- 7.89
- Volumen
- 2.187 K
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- 8.29%
- Cambio a 6 meses
- 164.04%
- Cambio anual
- 60.63%
