RZLT: Rezolute Inc - (NV)
8.20 USD 0.49 (6.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RZLT hat sich für heute um 6.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.27 bis zu einem Hoch von 8.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rezolute Inc - (NV)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.27 8.23
Jahresspanne
2.21 8.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.71
- Eröffnung
- 7.70
- Bid
- 8.20
- Ask
- 8.50
- Tief
- 7.27
- Hoch
- 8.23
- Volumen
- 3.319 K
- Tagesänderung
- 6.36%
- Monatsänderung
- 15.17%
- 6-Monatsänderung
- 180.82%
- Jahresänderung
- 70.83%
