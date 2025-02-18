Valute / RZLT
RZLT: Rezolute Inc - (NV)
7.70 USD 0.50 (6.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RZLT ha avuto una variazione del -6.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.67 e ad un massimo di 8.82.
Segui le dinamiche di Rezolute Inc - (NV). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RZLT News
Intervallo Giornaliero
7.67 8.82
Intervallo Annuale
2.21 8.82
- Chiusura Precedente
- 8.20
- Apertura
- 8.45
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- Minimo
- 7.67
- Massimo
- 8.82
- Volume
- 2.986 K
- Variazione giornaliera
- -6.10%
- Variazione Mensile
- 8.15%
- Variazione Semestrale
- 163.70%
- Variazione Annuale
- 60.42%
20 settembre, sabato