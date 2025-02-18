QuotazioniSezioni
RZLT: Rezolute Inc - (NV)

7.70 USD 0.50 (6.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RZLT ha avuto una variazione del -6.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.67 e ad un massimo di 8.82.

Intervallo Giornaliero
7.67 8.82
Intervallo Annuale
2.21 8.82
Chiusura Precedente
8.20
Apertura
8.45
Bid
7.70
Ask
8.00
Minimo
7.67
Massimo
8.82
Volume
2.986 K
Variazione giornaliera
-6.10%
Variazione Mensile
8.15%
Variazione Semestrale
163.70%
Variazione Annuale
60.42%
