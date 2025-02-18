通貨 / RZLT
RZLT: Rezolute Inc - (NV)
8.20 USD 0.49 (6.36%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RZLTの今日の為替レートは、6.36%変化しました。日中、通貨は1あたり7.27の安値と8.23の高値で取引されました。
Rezolute Inc - (NV)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RZLT News
- ジェフリーズ、Rezolute社の株価目標を14ドルに引き上げ、重要試験の見通しに期待
- Jefferies raises Rezolute stock price target to $14 on pivotal trial outlook
- シティズンズJMP、Rezolute株に対する「市場アウトパフォーム」評価を維持
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Rezolute stock
- Rezolute: FDA Pivotal Trial Alignment Change Further Bolsters Ersodetug (NASDAQ:RZLT)
- Rezolute, Inc. (RZLT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Rezolute stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright on FDA study approval
- Rezolute appoints Sunil Karnawat as chief commercial officer
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Rezolute stock
- Rezolute posts patient demographics poster for Phase 3 sunRIZE study
- Rezolute CFO Evans buys $20,250 in company stock
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- BTIG maintains $15 target on Rezolute stock following trial update
- Rezolute 'Thrilled' With Positive Review Of Genetic Disorder Trial, Expects Topline Results In December - Rezolute (NASDAQ:RZLT)
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Rezolute: Late-Stage Study Targeting Hyperinsulinism (NASDAQ:RZLT)
1日のレンジ
7.27 8.23
1年のレンジ
2.21 8.34
- 以前の終値
- 7.71
- 始値
- 7.70
- 買値
- 8.20
- 買値
- 8.50
- 安値
- 7.27
- 高値
- 8.23
- 出来高
- 3.319 K
- 1日の変化
- 6.36%
- 1ヶ月の変化
- 15.17%
- 6ヶ月の変化
- 180.82%
- 1年の変化
- 70.83%
