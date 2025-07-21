Moedas / RSKD
RSKD: Riskified Ltd Class A
4.70 USD 0.13 (2.84%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RSKD para hoje mudou para 2.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.58 e o mais alto foi 4.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Riskified Ltd Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.58 4.78
Faixa anual
3.94 6.00
- Fechamento anterior
- 4.57
- Open
- 4.58
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Low
- 4.58
- High
- 4.78
- Volume
- 689
- Mudança diária
- 2.84%
- Mudança mensal
- 0.21%
- Mudança de 6 meses
- 1.51%
- Mudança anual
- -0.63%
