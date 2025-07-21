КотировкиРазделы
RSKD: Riskified Ltd Class A

4.50 USD 0.06 (1.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RSKD за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.47, а максимальная — 4.57.

Следите за динамикой Riskified Ltd Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.47 4.57
Годовой диапазон
3.94 6.00
Предыдущее закрытие
4.56
Open
4.54
Bid
4.50
Ask
4.80
Low
4.47
High
4.57
Объем
612
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
-4.05%
6-месячное изменение
-2.81%
Годовое изменение
-4.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.