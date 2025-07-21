Валюты / RSKD
RSKD: Riskified Ltd Class A
4.50 USD 0.06 (1.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RSKD за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.47, а максимальная — 4.57.
Следите за динамикой Riskified Ltd Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.47 4.57
Годовой диапазон
3.94 6.00
- Предыдущее закрытие
- 4.56
- Open
- 4.54
- Bid
- 4.50
- Ask
- 4.80
- Low
- 4.47
- High
- 4.57
- Объем
- 612
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -4.05%
- 6-месячное изменение
- -2.81%
- Годовое изменение
- -4.86%
