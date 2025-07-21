Währungen / RSKD
RSKD: Riskified Ltd Class A
4.69 USD 0.04 (0.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RSKD hat sich für heute um -0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.69 bis zu einem Hoch von 4.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Riskified Ltd Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RSKD News
- JP Morgan raises Upstart, cuts CompoSecure, Riskified on shifting fintech outlo
- JPMorgan downgrades Riskified stock rating on growth concerns
- Riskified Analysts Slash Their Forecasts Following Q2 Results - Riskified (NYSE:RSKD)
- General Motors To Rally Around 16%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Franklin Covey (NYSE:FC)
- Truist Securities reiterates Buy rating on Riskified stock despite GM concerns
- Riskified stock price target lowered to $5 by UBS on margin concerns
- US Stocks Settle Mixed: Investor Sentiment Improves Slightly, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Keysight Techs (NYSE:KEYS), Home Depot (NYSE:HD)
- DA Davidson lowers Riskified stock price target to $6 on growth concerns
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Riskified Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RSKD)
- Riskified Ltd. (RSKD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Riskified (RSKD) Q2 Earnings Meet Estimates
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- US Stocks Mixed; Riskified Shares Dip After Q2 Results - Magnitude International (NASDAQ:MAGH), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Earnings call transcript: Riskified Q2 2025 beats revenue expectations
- Riskified stock holds steady as Goldman Sachs reiterates Sell rating
- Riskified Q2 2025 slides: seventh consecutive quarter of positive EBITDA
- Riskified earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Palo Alto Networks, BHP, Fabrinet set to report earnings Monday
- Top Wall Street Forecasters Revamp Riskified Expectations Ahead Of Q2 Earnings - Riskified (NYSE:RSKD)
- PubMatic, Inc. (PUBM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Paycom Software (PAYC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Riskified Presents Steady State Outlook On Macro Doldrums (NYSE:RSKD)
- Charlotte’s Web Holdings issues $750,000 loan to DeFloria joint venture
Tagesspanne
4.69 4.77
Jahresspanne
3.94 6.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.73
- Eröffnung
- 4.76
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Tief
- 4.69
- Hoch
- 4.77
- Volumen
- 517
- Tagesänderung
- -0.85%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 1.30%
- Jahresänderung
- -0.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K