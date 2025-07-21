Valute / RSKD
RSKD: Riskified Ltd Class A
4.76 USD 0.03 (0.63%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RSKD ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.64 e ad un massimo di 4.77.
Segui le dinamiche di Riskified Ltd Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.64 4.77
Intervallo Annuale
3.94 6.00
- Chiusura Precedente
- 4.73
- Apertura
- 4.76
- Bid
- 4.76
- Ask
- 5.06
- Minimo
- 4.64
- Massimo
- 4.77
- Volume
- 2.476 K
- Variazione giornaliera
- 0.63%
- Variazione Mensile
- 1.49%
- Variazione Semestrale
- 2.81%
- Variazione Annuale
- 0.63%
20 settembre, sabato