QuotazioniSezioni
Valute / RSKD
Tornare a Azioni

RSKD: Riskified Ltd Class A

4.76 USD 0.03 (0.63%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RSKD ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.64 e ad un massimo di 4.77.

Segui le dinamiche di Riskified Ltd Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSKD News

Intervallo Giornaliero
4.64 4.77
Intervallo Annuale
3.94 6.00
Chiusura Precedente
4.73
Apertura
4.76
Bid
4.76
Ask
5.06
Minimo
4.64
Massimo
4.77
Volume
2.476 K
Variazione giornaliera
0.63%
Variazione Mensile
1.49%
Variazione Semestrale
2.81%
Variazione Annuale
0.63%
20 settembre, sabato