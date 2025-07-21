Devises / RSKD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RSKD: Riskified Ltd Class A
4.76 USD 0.03 (0.63%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RSKD a changé de 0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.64 et à un maximum de 4.77.
Suivez la dynamique Riskified Ltd Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RSKD Nouvelles
- JP Morgan raises Upstart, cuts CompoSecure, Riskified on shifting fintech outlo
- JPMorgan downgrades Riskified stock rating on growth concerns
- Riskified Analysts Slash Their Forecasts Following Q2 Results - Riskified (NYSE:RSKD)
- General Motors To Rally Around 16%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Franklin Covey (NYSE:FC)
- Truist Securities reiterates Buy rating on Riskified stock despite GM concerns
- Riskified stock price target lowered to $5 by UBS on margin concerns
- US Stocks Settle Mixed: Investor Sentiment Improves Slightly, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Keysight Techs (NYSE:KEYS), Home Depot (NYSE:HD)
- DA Davidson lowers Riskified stock price target to $6 on growth concerns
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Riskified Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RSKD)
- Riskified Ltd. (RSKD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Riskified (RSKD) Q2 Earnings Meet Estimates
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- US Stocks Mixed; Riskified Shares Dip After Q2 Results - Magnitude International (NASDAQ:MAGH), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Earnings call transcript: Riskified Q2 2025 beats revenue expectations
- Riskified stock holds steady as Goldman Sachs reiterates Sell rating
- Riskified Q2 2025 slides: seventh consecutive quarter of positive EBITDA
- Riskified earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Palo Alto Networks, BHP, Fabrinet set to report earnings Monday
- Top Wall Street Forecasters Revamp Riskified Expectations Ahead Of Q2 Earnings - Riskified (NYSE:RSKD)
- PubMatic, Inc. (PUBM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Paycom Software (PAYC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Riskified Presents Steady State Outlook On Macro Doldrums (NYSE:RSKD)
- Charlotte’s Web Holdings issues $750,000 loan to DeFloria joint venture
Range quotidien
4.64 4.77
Range Annuel
3.94 6.00
- Clôture Précédente
- 4.73
- Ouverture
- 4.76
- Bid
- 4.76
- Ask
- 5.06
- Plus Bas
- 4.64
- Plus Haut
- 4.77
- Volume
- 2.476 K
- Changement quotidien
- 0.63%
- Changement Mensuel
- 1.49%
- Changement à 6 Mois
- 2.81%
- Changement Annuel
- 0.63%
20 septembre, samedi