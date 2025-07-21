货币 / RSKD
RSKD: Riskified Ltd Class A
4.50 USD 0.06 (1.32%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RSKD汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点4.47和高点4.57进行交易。
关注Riskified Ltd Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.47 4.57
年范围
3.94 6.00
- 前一天收盘价
- 4.56
- 开盘价
- 4.54
- 卖价
- 4.50
- 买价
- 4.80
- 最低价
- 4.47
- 最高价
- 4.57
- 交易量
- 612
- 日变化
- -1.32%
- 月变化
- -4.05%
- 6个月变化
- -2.81%
- 年变化
- -4.86%
