통화 / RSKD
RSKD: Riskified Ltd Class A
4.76 USD 0.03 (0.63%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RSKD 환율이 오늘 0.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.64이고 고가는 4.77이었습니다.
Riskified Ltd Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.64 4.77
년간 변동
3.94 6.00
- 이전 종가
- 4.73
- 시가
- 4.76
- Bid
- 4.76
- Ask
- 5.06
- 저가
- 4.64
- 고가
- 4.77
- 볼륨
- 2.476 K
- 일일 변동
- 0.63%
- 월 변동
- 1.49%
- 6개월 변동
- 2.81%
- 년간 변동율
- 0.63%
20 9월, 토요일