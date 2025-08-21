Moedas / ROIV
ROIV: Roivant Sciences Ltd
15.26 USD 0.02 (0.13%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ROIV para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.02 e o mais alto foi 15.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Roivant Sciences Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ROIV Notícias
- Preço-alvo das ações da Roivant Sciences elevado para US$ 20 pela H.C. Wainwright
- Roivant: Brepocitinib’s DM Data Impress, Pipeline Focus Narrows (NASDAQ:ROIV)
- Roivant Leaps Into A Profit-Taking Zone, Stoked By Promise In Autoimmune Disease
- Goldman Sachs eleva preço-alvo das ações da Roivant Sciences para US$ 24
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Discusses on Brepocitinib in DM: VALOR Phase 3 Study Results Conference (NASDAQ:ROIV) 2025-09-17
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Discusses on Brepocitinib in DM: VALOR Phase 3 Study Results
- Why Roivant Sciences Stock Is Soaring Today
- Ações da Roivant disparam após resultados positivos em teste de Fase 3 para dermatomiosite
- Brepocitinib mostra resultados positivos em ensaio de fase 3 para dermatomiosite
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- Ações da Roivant Sciences atingem máxima de 52 semanas a US$ 14,29
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Japan grants orphan drug status to Pulmovant’s mosliciguat for PH-ILD
- Roivant Sciences Ltd. - Immunovant Batoclimab Graves' Disease Proof-of-Concept Study
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ROIV)
- Roivant Sciences stock rating reiterated by TD Cowen ahead of trial data
- Earnings call transcript: Roivant Sciences Misses Q1 2026 EPS, Revenue Forecasts
Faixa diária
15.02 15.52
Faixa anual
6.22 16.05
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh