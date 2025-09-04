KurseKategorien
Währungen / ROIV
ROIV: Roivant Sciences Ltd

15.09 USD 0.19 (1.24%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ROIV hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.94 bis zu einem Hoch von 15.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Roivant Sciences Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
14.94 15.52
Jahresspanne
6.22 16.05
Vorheriger Schlusskurs
15.28
Eröffnung
15.04
Bid
15.09
Ask
15.39
Tief
14.94
Hoch
15.52
Volumen
14.911 K
Tagesänderung
-1.24%
Monatsänderung
26.07%
6-Monatsänderung
48.96%
Jahresänderung
30.42%
