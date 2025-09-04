Währungen / ROIV
ROIV: Roivant Sciences Ltd
15.09 USD 0.19 (1.24%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROIV hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.94 bis zu einem Hoch von 15.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Roivant Sciences Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROIV News
- Roivant Sciences CEO Gline buys $49,957 in shares
- Montes Archimedes Acquisition (ROIV) Surges 7.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Roivant Sciences: H.C. Wainwright erhöht Kursziel nach positiven Studiendaten auf 20 US-Dollar
- Roivant Sciences stock price target raised to $20 by H.C. Wainwright
- Roivant: Brepocitinib’s DM Data Impress, Pipeline Focus Narrows (NASDAQ:ROIV)
- Roivant Leaps Into A Profit-Taking Zone, Stoked By Promise In Autoimmune Disease
- Goldman Sachs erhöht Kursziel für Roivant Sciences auf 24 US-Dollar
- Roivant Sciences stock price target raised to $24 by Goldman Sachs
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Discusses on Brepocitinib in DM: VALOR Phase 3 Study Results Conference (NASDAQ:ROIV) 2025-09-17
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Discusses on Brepocitinib in DM: VALOR Phase 3 Study Results
- Why Roivant Sciences Stock Is Soaring Today
- Roivant: Aktie legt nach erfolgreicher Phase-3-Studie deutlich zu
- Roivant stock surges after positive Phase 3 trial results for dermatomyositis
- Roivant: Positive Phase-3-Studiendaten für Brepocitinib bei Dermatomyositis
- Brepocitinib shows positive results in phase 3 dermatomyositis trial
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- Roivant Sciences stock hits 52-week high at $14.29
- TD Cowen bestätigt Kaufempfehlung für Roivant Sciences
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Roivant Sciences stock hits 52-week high at 13.06 USD
- Japan grants orphan drug status to Pulmovant’s mosliciguat for PH-ILD
- Roivant Sciences Ltd. - Immunovant Batoclimab Graves' Disease Proof-of-Concept Study
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ROIV)
Tagesspanne
14.94 15.52
Jahresspanne
6.22 16.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.28
- Eröffnung
- 15.04
- Bid
- 15.09
- Ask
- 15.39
- Tief
- 14.94
- Hoch
- 15.52
- Volumen
- 14.911 K
- Tagesänderung
- -1.24%
- Monatsänderung
- 26.07%
- 6-Monatsänderung
- 48.96%
- Jahresänderung
- 30.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K