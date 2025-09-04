통화 / ROIV
ROIV: Roivant Sciences Ltd
15.04 USD 0.05 (0.33%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ROIV 환율이 오늘 -0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.81이고 고가는 15.16이었습니다.
Roivant Sciences Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ROIV News
- 로ivant Sciences CEO, 주식 49,957달러 상당 매입
- Montes Archimedes Acquisition (ROIV) Surges 7.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- 로ivant Sciences 목표 주가, H.C. Wainwright, 20달러로 상향
- Roivant: Brepocitinib’s DM Data Impress, Pipeline Focus Narrows (NASDAQ:ROIV)
- Roivant Leaps Into A Profit-Taking Zone, Stoked By Promise In Autoimmune Disease
- 골드만삭스, 로이반트 사이언스 목표 주가 24달러로 상향
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Discusses on Brepocitinib in DM: VALOR Phase 3 Study Results Conference (NASDAQ:ROIV) 2025-09-17
- Why Roivant Sciences Stock Is Soaring Today
- 로ivant, 피부근염 3상 임상 성공에 주가 급등
- 브레포시티닙, 3상 피부근염 임상시험서 긍정적 결과 보여
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- 로ivant Sciences, 주당 1만8954원(14.29달러)에 52주 신고가 경신
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Roivant Sciences stock hits 52-week high at 13.06 USD
- Japan grants orphan drug status to Pulmovant’s mosliciguat for PH-ILD
- Roivant Sciences Ltd. - Immunovant Batoclimab Graves' Disease Proof-of-Concept Study
일일 변동 비율
14.81 15.16
년간 변동
6.22 16.05
- 이전 종가
- 15.09
- 시가
- 15.16
- Bid
- 15.04
- Ask
- 15.34
- 저가
- 14.81
- 고가
- 15.16
- 볼륨
- 10.110 K
- 일일 변동
- -0.33%
- 월 변동
- 25.65%
- 6개월 변동
- 48.47%
- 년간 변동율
- 29.99%
