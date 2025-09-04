QuotazioniSezioni
Valute / ROIV
Tornare a Azioni

ROIV: Roivant Sciences Ltd

15.04 USD 0.05 (0.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ROIV ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.81 e ad un massimo di 15.16.

Segui le dinamiche di Roivant Sciences Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROIV News

Intervallo Giornaliero
14.81 15.16
Intervallo Annuale
6.22 16.05
Chiusura Precedente
15.09
Apertura
15.16
Bid
15.04
Ask
15.34
Minimo
14.81
Massimo
15.16
Volume
10.110 K
Variazione giornaliera
-0.33%
Variazione Mensile
25.65%
Variazione Semestrale
48.47%
Variazione Annuale
29.99%
20 settembre, sabato