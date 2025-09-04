Valute / ROIV
ROIV: Roivant Sciences Ltd
15.04 USD 0.05 (0.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ROIV ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.81 e ad un massimo di 15.16.
Segui le dinamiche di Roivant Sciences Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ROIV News
- Il CEO di Roivant Sciences Gline acquista azioni per 49.957 dollari
- Montes Archimedes Acquisition (ROIV) Surges 7.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- H.C. Wainwright alza il target di prezzo delle azioni Roivant Sciences a $20
- Roivant: Brepocitinib’s DM Data Impress, Pipeline Focus Narrows (NASDAQ:ROIV)
- Roivant Leaps Into A Profit-Taking Zone, Stoked By Promise In Autoimmune Disease
- Goldman Sachs alza il target di prezzo di Roivant Sciences a $24
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Discusses on Brepocitinib in DM: VALOR Phase 3 Study Results Conference (NASDAQ:ROIV) 2025-09-17
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Discusses on Brepocitinib in DM: VALOR Phase 3 Study Results
- Why Roivant Sciences Stock Is Soaring Today
- Azioni Roivant in rialzo dopo risultati positivi dello studio di fase 3 sulla dermatomiosite
- Brepocitinib mostra risultati positivi nella sperimentazione di fase 3 sulla dermatomiosite
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- Il titolo di Roivant Sciences raggiunge il massimo di 52 settimane a $14,29
- Roivant Sciences stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Roivant Sciences stock hits 52-week high at 13.06 USD
- Japan grants orphan drug status to Pulmovant’s mosliciguat for PH-ILD
- Roivant Sciences Ltd. - Immunovant Batoclimab Graves' Disease Proof-of-Concept Study
Intervallo Giornaliero
14.81 15.16
Intervallo Annuale
6.22 16.05
- Chiusura Precedente
- 15.09
- Apertura
- 15.16
- Bid
- 15.04
- Ask
- 15.34
- Minimo
- 14.81
- Massimo
- 15.16
- Volume
- 10.110 K
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- 25.65%
- Variazione Semestrale
- 48.47%
- Variazione Annuale
- 29.99%
